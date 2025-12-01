Prosegue la programmazione operistica del Teatro A. Ponchielli con I Puritani di Vincenzo Bellini, in scena giovedì 4 dicembre alle ore 20.00 (in replica sabato 6 dicembre alle ore 16.00). Un tempo sospeso, rarefatto, dove la vocalità straordinaria ci trasporta nella profondità emotiva, tra amore, fragilità e follia.

Lo sfondo della guerra civile non è che la manifestazione esteriore della vera battaglia di tutti noi, quella interiore.

L’allestimento è curato dal giovanissimo team creativo del regista Daniele Menghini e la direzione d’orchestra sarà affidata all’altrettanto giovane e talentuoso M° Sieva Borzak.

Un cast composto in parte dai vincitori delle edizioni Concorso Internazionale AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici e da cantanti già affermati nel panorama lirico italiano.

Info biglietteria (lun- ven ore 10.00/18.00; sab 10.00/13.00; tel. 0372. 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it; biglietti online vivaticket.it

