Il Consiglio comunale di oggi, 1° dicembre, si è aperto con il saluto di Luciano Pizzetti al Questore Ottavio Aragona che ha lasciato l’ibcarico per raggiunti limiti di età.

“Come sapete – ha detto il presidente del Consiglio Pizzetti – ieri ha cessato la propria attività professionale al servizio dello Stato e l’impegno nella nostra città il questore Ottavio Aragona. Vogliamo salutarlo con riconoscenza per l’impegno intenso di quest’anno volto a garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità cittadina e provinciale.

“La sicurezza non è istanza d’ordine, è prevenzione, è efficienza, è coordinamento, è socialità, è collaborazione. Punto di forza di un’azione che con costanza il questore Aragona ha perseguito d’intesa con il prefetto e gli altri responsabile della sicurezza. Una missione che ha dato i suoi frutti come testimonia il calo dei delitti registrato dalle ricerche specifiche e dal fatto di aver assicurato alla giustizia gli autori dei delitti a più impatto sociale. Come, ad esempio, le cosiddette “baby gang”.

“La cifra di questo impegno è data anche dalla fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale. Chiaramente la sicurezza è in capo allo Stato, ma un’efficace collaborazione con gli enti locali genera maggior fiducia, migliore efficacia nel controllo del territorio. La sinergia che si è sviluppata nel Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza è importante e lei l’ha realizzata”, ha aggoiunto rivolgendosi direttamente ad Aragona. “Perciò voglio ringraziarla. Quest’anno, assai tosto, l’ha saputo affrontare con energia e capacità nonostante le carenze d’organico, non con l’animo del pensionamento, ma con spirito intraprendente”. Il questore Aragona ha espresso gratitudine per questo momento che gli è stato riservato.

