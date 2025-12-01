Negli uffici di via dei Tribunali ha preso servizio oggi il nuovo questore di Cremona Carlo Ambra. Originario di Napoli, classe 1971, è il questore più giovane d’Italia.

“Sono onorato di essere qui”, ha detto il nuovo questore durante l’incontro di questa mattina con la stampa. “Ho scelto io Cremona, è un salotto, una città tranquilla ed elegante, con una sicurezza adeguata“.

“Ho scelto la polizia per passione”, ha poi raccontato Ambra, presentandosi alla città. “Ho un forte senso istituzionale, ho bisogno di sentirmi utile per la collettività, come fa un medico che vuole migliorare la vita delle persone. Bisogna portare la polizia per strada, la priorità è il controllo del territorio“. Il nuovo questore si è detto molto sensibile su temi quali il contrasto al bullismo, alla violenza giovanile, ai reati contro le fasce più deboli, come le truffe agli anziani, e alla violenza di genere. “E’ necessario un lavoro sinergico”. Con un’importante esperienza alle spalle anche in tema di ordine pubblico, il nuovo questore ha detto di voler portare “le famiglie allo stadio in sicurezza” di avere intenzione di organizzare al meglio le manifestazioni di ordine pubblico.

La carriera di Carlo Ambra

Classe 71, sposato e con due figli di 15 e 17 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma, ha frequentato il corso quadriennale per Commissari della Polizia di Stato entrando in servizio nel 1994, con primo incarico alla Questura di Torino – Commissariato Centro e, subito dopo, Digos fino al 1999, quando è stato trasferito alla Questura di Roma – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e nell’agosto 2000 al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (ex UCIGOS), fino al 2015. In questi quindici anni ha, tra l’altro, costituito e coordinato le “Squadre Tifoserie” per la prevenzione e il contrasto della violenza sportiva in ambito nazionale, facendo altresì parte, in qualità di componente, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In tale contesto ha redatto diversi elaborati e documenti sul fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, approfondendo soprattutto gli aspetti delle infiltrazioni dei sodalizi estremisti all’interno delle curve e dei rapporti internazionali con tifoserie oltranziste straniere, ricoprendo altresì l’incarico di coordinatore delle attività degli “Spotter” della Polizia Italiana in occasione dei Mondiali di Calcio in Germania (2006) e in Sud Africa (2010) e degli Europei di Calcio in Portogallo (2004), in Austria e Svizzera (2008) e in Polonia ed Ucraina (2012).

Ha anche svolto attività di insegnamento sul fenomeno ultras e sulla normativa di contrasto alla violenza sportiva. Promosso Primo Dirigente nel gennaio 2015 è stato assegnato, nel mese di dicembre, alla Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Asti e nel giugno 2016 è stato trasferito alla Questura di Catania ricoprendo l’incarico di Capo della Digos fino a settembre 2017 quando è stato nuovamente assegnato alla Questura di Torino come Capo della Digos fino a gennaio 2025.

Promosso Dirigente Superiore è stato trasferito, nel marzo 2025, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Centrale Ispettivo, divenendo poi Questore della Provincia di Cremona dal primo dicembre 2025. Nell’ambito di una carriera trentennale per la quasi totalità nel circuito delle Digos ha contribuito alle gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di numerose manifestazioni di piazza, tra cui quelle indette nell’ambito della mobilitazione contro la TAV, e di Grandi Eventi come i Vertici G7 di Taormina (luglio 2017) e Venaria Reale (settembre 2017 e aprile 2024) dirigendo, altresì, importanti operazioni di polizia giudiziaria di rilevanza nazionale volte a contrastare il terrorismo internazionale, l’estremismo politico oltranzista ed il fenomeno ultras violento.

Sara Pizzorni

