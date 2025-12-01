Il Gruppo Di Martino accelera su innovazione e intelligenza artificiale

MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – La nuova sede Comer Sud di Misterbianco, nel Catanese, ha ospitato il meeting europeo del Gruppo Di Martino, dal titolo “Welcome to AI”. Un evento che ha riunito oltre 1000 collaboratori provenienti da tutta Italia, Svezia, Spagna, Grecia e Maghreb, segnando un passaggio chiave nel percorso evolutivo del Gruppo verso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali.

video in collaborazione con Gruppo Di Martino