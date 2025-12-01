Classe 1987, vigevanese di nascita ma cremonese d’adozione, con un nuovo incarico nella città del Torrazzo: Giacomo Fiocco, Professore Associato di Chimica dei Beni Culturali, è stato nominato Responsabile Tecnico del Laboratorio Arvedi di Diagnostica Non-Invasiva dove lavora dal 2015, incarico finora ricoperto da Marco Malagodi.

Il Laboratorio afferisce al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia ed è collocato a Palazzo dell’Arte sede del Museo del Violino, dove opera in sinergia con il Laboratorio di Acustica Musicale del Politecnico di Milano.

Il cuore delle attività laboratoriali riguarda il Museo del Violino, ora in particolare è prevista l’analisi di due strumenti esposti di recente: il Carlo Bergonzi 1739 affidato dalla Fondazione Arvedi Buschini e il Girolamo II Amati 1670 in prestito da Helen Brunner. È in corso inoltre l’aggiornamento dei dati sulla Collezione Permanente.

Fra i progetti c’è poi un dottorato di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia, curato da Eleonora Verni sulle vernici storiche.

