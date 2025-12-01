Nicola Pietrangeli, dai tre figli all’amore con Licia Colò: la vita privata del campione

(Adnkronos) –

All’età di 92 anni è morto Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. La sua vita privata è stata segnata da grandi amori, tre figli, delusioni e il terribile lutto dello scorso luglio.

Pietrangeli è stato sposato per 15 anni con l’indossatrice Susanna Artero, dalla quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Si conobbero giovanissimi quando lui aveva 21 anni e lei 18, poi lei lo lasciò perché innamorata di un altro uomo, più giovane. Pietrangeli raccontava che aveva provato a trattenerla ma che non c’era stato niente da fare.

Dopo la separazione ha avuto una relazione, dal 1987 al 1994, con la conduttrice televisiva Licia Colò. In un’intervista nel 2023 a ‘D – la Repubblica’ aveva ammesso di essere stato molto male quando la storia finì. “Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Pensi che per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca ‘Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco’. Sì, magari… alla fine ho comprato casa e mi sono trasferito a un passo dal mare, in mezzo al verde”, raccontava. “Party, viaggi, premiazioni ci sono sempre stati. Ma Licia era diversa. Mi diceva scherzando: ‘Certo che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce’. In compenso faceva degli spaghetti con i capperi di Pantelleria, di-vi-ni”, diceva.

In un’intervista al settimanale ‘Oggi’, sempre nel 2023, invece ammetteva: “Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia”.

Oggi la conduttrice lo ha ricordato all’Adnkronos: “Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all’ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo”.

Lo scorso luglio il terribile lutto. Nicola Pietrangeli apprese, mentre si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti, della morte di suo figlio Giorgio Pietrangeli, a causa di un male incurabile. Aveva 59 anni.

Il figlio del leggendario tennista era stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: aveva partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo.