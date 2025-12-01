Omicidio-suicidio a Firenze, “lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita”: le indagini

(Adnkronos) – La pista dell’omicidio-suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la moglie prima di togliersi la vita, è al momento quella ritenuta più probabile dagli investigatori nella tragedia di via Giampaolo Orsini, nel quartiere di Gavinana a Firenze, dove domenica pomeriggio sono stati trovati senza vita Franco Giorgi, 74 anni, antiquario noto in città, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, ex dipendente comunale in pensione. A scoprire i due corpi è stato il figlio della coppia, Tommaso, 35 anni, entrato nell’abitazione intorno alle ore 14.30 dopo che i genitori non rispondevano al telefono.

I carabinieri del nucleo operativo e della scientifica, arrivati subito dopo l’allarme, hanno trovato i coniugi a terra tra ingresso e soggiorno, circondati da ampie tracce di sangue presenti in più stanze dell’abitazione. Entrambi presentavano numerose ferite da arma da taglio. È stato sequestrato un coltello da cucina, ritenuto compatibile con le lesioni.

Nell’appartamento non sono stati rilevati segni di effrazione né risultano mancanze di oggetti di valore. Elementi che, insieme ai primi rilievi, avvalorano la ricostruzione secondo cui Giorgi avrebbe aggredito la moglie e poi avrebbe rivolto il coltello contro sé stesso. La Procura – con la procuratrice Rosa Volpe e il pubblico ministero di turno Alessandro Piscitelli – mantiene comunque un profilo di prudenza: ipotesi prevalente, ma non definitiva.

Le autopsie, che saranno eseguite all’Istituto di Medicina Legale di Careggi nei prossimi giorni, dovranno chiarire tempi, traiettorie e compatibilità delle ferite. Una valutazione preliminare lascia supporre la presenza di lesioni da difesa sul corpo della donna, mentre sull’uomo non ne sarebbero state individuate. Se confermato, questo quadro rafforzerebbe la pista dell’omicidio-suicidio.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per escludere definitivamente l’ingresso di terze persone nelle ore precedenti al fatto. L’ipotesi di un estraneo è ritenuta poco probabile ma non è stata ancora formalmente esclusa.

Resta poco chiaro che cosa possa aver scatenato la violenza. Alcuni parenti avrebbero riferito che Giorgi, negli ultimi tempi, manifestava forte fragilità psicologica, sebbene gli inquirenti sottolineino che questo elemento non basterebbe, da solo, a spiegare la tragedia. In casa non sono stati trovati biglietti o messaggi d’addio. I carabinieri hanno sequestrato i telefonini dei coniugi, che verranno analizzati nel tentativo di ricostruire le ultime ore.