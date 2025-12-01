La provincia di Cremona è quattordicesima nella classifica generale del Sole24 Ore sulla Qualità della Vita, perdendo 9 posizioni rispetto allo scorso anno.

Pubblicata questa mattina dal quotidiano economico finanziario la graduatoria dei territori con la migliore vivibilità, per Cremona si tratta di un passo indietro considerando appunto che nell’edizione 2024 era infatti al quinto. Al primo posto c’è Trento, poi Bolzano e Udine. Bergamo è al quinto posto.

Il primo posto nelle graduatorie se lo guadagna alla voce “Rischio frana”, (ovvero minimo il rischio in provincia) mentre la peggiore performance si ha al capitolo “Aree protette” dove Cremona si colloca in 106esima posizione su 107 totali, come nel 2024.

I CAPITOLI

Indice del clima. La collocazione geografica della provincia non aiuta: nella classifica totale è 102esima. Nelle diverse voci poi, Cremona è 84esima per soleggiamento, 79esima per ondate di calore e 61esima per notti tropicali. 96esima per giorni freddi e 101esima per la presenza di nebbia.

Qualità vita dei bambini, giovani e anziani. Quinta posizione per cura e servizi rivolti alla terza e quarta età; mentre la provincia è sesta per i servizi destinati ai giovani. Più indietro invece per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini: la provincia si colloca 57esima.

Qualità vita donne. In questo caso l’analisi del Sole24Ore si basa sulle variazioni tra 2024 e 2025. L’occupazione femminile in provincia di Cremona è cresciuta del 36%; la partecipazione alle amministrazioni comunali è scesa dell-1,7%; pressochè(+0,2%) stabile invece la presenza di imprese femminili rispetto al totale.

Ricchezza e consumi. Cremona aumenta del 15,8% il valore aggiunto pro capite. Aumentano del 17,5% i canoni medi per locazioni immobiliari nel centro della città capoluogo, ma sale del 4,7% il prezzo medio di vendita degli immobili.

Affari e lavoro. Nella voce Startup innovative (con un calcolo su ogni mille società di capitale) la provincia perde il 20,7%.

Giustizia e Sicurezza. In classifica la provincia è 75esima, ma registra un dato fortemente negativo per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile e di trova al secondo posto in Italia per questo reato. Cremona è quarta per indice di litigiosità 29 esima per estorsioni.

Demografia e società. La provincia si mostra statica nel tasso di natalità mentre scende del 2,9% l’indice di vecchiaia ossia il numero di anziani ogni 100 giovani.

Ambiente e servizi. Cremona è 12esima. Nelle singole voci, si trova 36esima nella voce motorizzazione (numero di auto circolanti ogni 100 abitanti), sale dello 0.1% la raccolta differenziata, scende in piste ciclabili ma è 92esima- come nel 2024- per PM10.

Cultura e tempo libero. Cremona e provincia in 11esima posizione. Aumentano le librerie (+0,2%) e per indice di sportività si trova all’11esimo . Ogni mille abitanti Cremona ha 2.6 bar, mentre ha 61 spettacoli ogni mille abitanti.

