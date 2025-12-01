Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha presentato una interrogazione sui ritardi che continuano a verificarsi lungo la linea ferroviaria Cremona-Treviglio e, in particolare questa volta, sul treno diretto per Milano.

“Nello specifico – spiega Piloni – chiediamo alla giunta lombarda di comunicarci il numero di ritardi e di soppressioni, totali o parziali, registrati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025 dal treno 10606 della linea Cremona–Treviglio, con l’indicazione delle relative motivazioni. Non si capisce, infatti, il motivo per cui Trenord abbia cessato la pubblicazione del dettaglio del servizio nella sezione dedicata agli indennizzi – aggiunge il consigliere – dove non è più disponibile la tabella relativa all’andamento di tutte le direttrici”.

Piloni, nel documento, chiede anche di sapere quali convogli siano impiegati per il servizio del treno in questione e la relativa età: “Gli stessi pendolari – sottolinea il dem – evidenziano l’utilizzo di materiale destinato alle medie distanze e quindi molto più datato. Va garantito, invece, materiale più moderno e recentemente acquistato perché questa è senza dubbio la linea più utilizzata”.

“É da settembre che si stanno ripetendo ormai quasi ogni giorno ritardi e soppressioni che causano notevoli disagi ai pendolari e compromettono la regolarità della circolazione – conclude Piloni -. Mi auguro che l’assessore si renda disponibile a risolvere la questione con l’orario invernale”.

© Riproduzione riservata