2 Dic 2025 Abusi sulle pazienti: per Sgroi
chiesto processo anche a Bergamo
2 Dic 2025 Caso Pedrabissi: banca mobilitata
dopo denuncia contro la funzionaria
2 Dic 2025 "Il Genio di Caravaggio", incontro
con Marco Bona Castellotti
2 Dic 2025 Eredità contesa: per badante
e marito condanna definitiva
2 Dic 2025 Accd, borse di studio
a studenti con disabilità
Alis, Galiotto Consulting: “Fondamentale per trasformare logistica in strategia industriale”

(Adnkronos) – “L’Assemblea Generale di Alis rappresenta il momento più importante dell’anno associativo, dove soci, istituzioni e stakeholder si incontrano per discutere della logistica, ormai diventata una vera e propria strategia industriale. Per aziende come la mia, Galiotto Consulting, partecipare significa confrontarsi in modo concreto con le istituzioni, condividere il linguaggio degli imprenditori e trasformare queste istanze in azioni operative sul mercato”. Queste le parole di Alexandre Galiotto, fondatore e general manager di Galiotto Consulting, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

“Il mercato oggi richiede velocità, non ha bisogno di molte dialettiche, bensì di interlocuzioni sostanziali e risultati concreti”. 

