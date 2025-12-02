Il Natale si avvicina e torna la campagna “Con un fiore aiuti un amico” con la quale è possibile sostenere Anffas Cremona APS acquistando una Stella di Natale.

Grazie a questa raccolta fondi l’associazione potrà continuare a lavorare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso diversi progetti e attività.

La campagna si svolge a conclusione di un anno denso di attività e progetti per Anffas e in apertura di un 2026 molto importante, in cui si celebra il sessantesimo anniversario della nascita dell’associazione a Cremona.

In città, le stelle di Natale si potranno trovare sabato 6 dicembre in sede Anffas (via Gioconda 5) dalle 8.30 alle 13.00, previa prenotazione o lunedì 8 dicembre per le vie della città dalle 9.00 alle 18.00.

I banchetti saranno presenti sul sagrato di San Luca e della chiesa dei Frati minori cappuccini al mattino, in Galleria XXV aprile lato giardini e in Corso Vittorio Emanuele II tutto il giorno.

Grazie a una fitta rete di volontari che si impegnano a sostegno di Anffas in tutta la provincia, sarà possibile acquistare una stella anche nei seguenti paesi:

– a Pescarolo e Pieve Terzagni, domenica 14 dicembre a orario messe

– a Grontardo, domenica 7 dicembre in piazza del Comune dalle 9.30 alle 12.00

– a Levata, domenica 7 dicembre sul sagrato della chiesa dalle 10.30 alle 12.30

– A Cicognolo e Vescovato, contattando i referenti locali.

Per prenotare le Stelle di Natale è possibile chiamare (al mattino) il numero 0372 26612 o scrivere all’indirizzo email dell’Associazione: info@paolomorbianffas.it

© Riproduzione riservata