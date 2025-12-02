Ascolti tv, Sandokan su Rai1 domina con il 34%

(Adnkronos) – La prima puntata della fiction ‘Sandokan’, in onda ieri su Rai1, ha dominato il prime time con 5.755.000 spettatori, pari a un 33,9% di share. Secondo posto per Canale 5 con Grande Fratello che ha interessato 1.852.000 spettatori e uno share del 14,3% mentre Rai3 con ‘Lo Stato delle Cose’ ha raggiunto 967.000 spettatori (6,3% di share).

Fuori dal podio troviamo Italia1 con ‘Fast & Furious 9’ con 817.000 spettatori (5,1% di share) mentre Rete 4 con ‘Quarta Repubblica’ ha raccolto 562.000 spettatori (4.2% di share). A seguire: Tv8 con ‘GialappaShow’ (682.000 spettatori, 4,1% di share); La7 con ‘La Torre di Babele’ (724.000 spettatori, 3,9% share); Rai2 con ‘The Covenant’ (641.000 spettatori, 3,6% share); Nove con ‘Little Big Italy’ (350.000 spettatori, 1,9% share).

In access prime time vince Canale 5 con ‘La Ruota della fortuna’ con 5.674.000 spettatori con il 26.4% di share mentre Rai1 con ‘Affari tuoi’ ha raggiunto 5.289.000 spettatori e il 24,5% di share.