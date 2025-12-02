Autotorino inaugura ufficialmente l’operatività nelle sue nuove quattro sedi di Cremona, a seguito del perfezionamento dell’acquisizione delle concessionarie Bianchessi, avviata a fine estate. Il Gruppo, già presente in città dal 2012, conta ora, in totale, sei filiali in provincia. Nelle nuove quattro sedi (due a Cremona, una a Castelleone e una a Castelverde) continuerà ad operare lo staff di oltre 90 collaboratori, che ora entrano nella Squadra di Autotorino, accedendo parimenti ai percorsi di formazione, crescita professionale e welfare strutturati dal dealer.

Autotorino rafforza e amplia la propria presenza nel cremonese, arricchendo la sua offerta di mobilità con marchi legati all’azienda da partnership ultradecennali, Toyota, Lexus, Hyundai e Kia rappresentati con mandato ufficiale di vendita e assistenza. Le quattro filiali, ora parte della rete Autotorino giunta a 74 sedi, possono offrire una gamma ancora più ampia di scelta di vetture, di esclusivi servizi di mobilità su misura e novità assolute: faranno infatti il loro debutto a Cremona brand innovativi e di interesse per la mobilità elettrica intelligente come BYD e XPENG, ma anche KGM, specialista coreano del segmento SUV.

“La nostra presenza nel cremonese è ormai consolidata, ma avviare l’operatività nelle nuove sedi è per noi un’emozione speciale: accogliamo con entusiasmo le nuove colleghe e i nuovi colleghi nella squadra e insieme lavoriamo per far crescere il nostro modello fondato su persone, impegno quotidiano e fiducia da parte dei clienti. In questo modo creiamo nuove opportunità professionali, valorizziamo le competenze e garantiamo un servizio sempre più attento, vicino e qualificato.” – commenta Plinio Vanini, Presidente di Autotorino.

Il mercato dell’auto nei primi dieci mesi del 2025, in provincia di Cremona, ha visto 7.196 vetture immatricolate, in flessione del 2,15% sullo scorso anno, dato più contenuto rispetto al -4,86% lombardo. La tipologia preferita dagli automobilisti cremonesi è quella dei ‘B SUV’ (i cosiddetti ‘SUV compatti’), che contano 2.136 immatricolazioni, pari a quasi il 30% delle scelte. Tra le alimentazioni, le più gettonate sono quelle ibrido-elettriche (44,2% dell’immatricolato dell’anno in corso, incrementato di 4 punti percentuali sul 2024).

In crescita l’attenzione per l’usato: da gennaio ad ottobre, secondo gli ultimi dati ACI, per ogni 100 autovetture nuove, a Cremona e provincia ne sono state vendute 232 usate (dato analogo al trend nazionale), con un incremento dei volumi dell’1% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno scorso anno. In questo scenario, l’inserimento nelle nuove sedi di Cremona dell’usato BeBeep by Autotorinorappresenta una risposta di qualità, grazie alla quotidiana scelta tra oltre 3500 vetture disponibili con l’esclusiva formula Soddisfatto o Rimborsato, la tutela di Soddisfatto e Garantito, la trasparenza dei controlli di Check-up Pro.

