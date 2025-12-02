Ultime News

Belve, stasera l’ultima puntata: Fagnani intervista tre ospiti e Maria De Filippi

(Adnkronos) – È arrivato il momento dell’ultimo appuntamento con ‘Belve’, il programma cult di Francesca Fagnani che stasera 2 dicembre arriva alla quinta e ultima puntata di questa stagione. Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.  

Gli ospiti di questa sera sono Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Ma per questa quinta puntata anche Maria De Filippi, ospite d’eccezione di tutta la stagione, si siederà allo sgabello degli ospiti e risponderà a qualche domanda della conduttrice. Non mancherà poi come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 

 

L’appuntamento con ‘Belve’ è per stasera alle 21.20, martedì 2 dicembre, in prima serata su Rai2 e on demand su RaiPlay. 

