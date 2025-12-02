Avevano appena messo a segno un’altra truffa ai danni di una coppia di anziani di 85 e 87 anni, ma sono stati colti sul fatto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona. In arresto per furto aggravato in abitazione sono finiti due napoletani, Vincenzo Palamara, 29 anni, e Pasquale Marroccoli, 30 anni. Comparsi oggi davanti al giudice, non hanno saputo spiegare il motivo per cui si trovassero a Cremona. Nel processo per direttissima, entrambi erano difesi dall’avvocato Raffaella Parisi.

I militari stavano monitorando le zone residenziali nell’ambito dei servizi mirati contro furti e raggiri quando, in via XX Settembre hanno notato un’auto sospetta con un uomo al volante fermo davanti a un’abitazione.

Pochi istanti dopo, un secondo uomo è uscito in tutta fretta dalla casa ed è salito a bordo del veicolo, cercando di allontanarsi. Il suo comportamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di bloccare immediatamente la vettura. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno c’erano monili d’oro per un valore di quasi 10 mila euro e circa 1.200 euro in contanti, appena sottratti alla coppia residente nell’abitazione.

Portati in caserma, gli uomini dell’Arma hanno ricostruito l’intera vicenda grazie alla denuncia delle vittime. I due malviventi avevano messo in atto la classica truffa del finto carabiniere. Prima, con una telefonata, hanno convinto il marito a uscire di casa, facendogli credere che la sua auto fosse stata coinvolta in un’indagine e che dovesse recarsi urgentemente in caserma.

Subito dopo uno dei due si è presentato alla porta della moglie, qualificandosi come militare e chiedendo di visionare gli oggetti di valore presenti in casa. La donna l’ha fatto entrare e gli ha mostrato oro e contanti. Un attimo di distrazione da parte della vittima è bastato per dare il tempo al ladro di arraffare tutto e scappare.

Il piano però si è interrotto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che hanno arrestato i due in flagranza. Trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia, oggi sono stati portati davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

