Lavoro, Calderone “Ministero vigile sull’impatto dell’IA sull’occupazione”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia, sul modello dell’IA Act, ha approvato una legge sull’intelligenza artificiale e il ministero del Lavoro sta creando un osservatorio sull’impatto dell’IA nel mondo del lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare, oggi la capacità dell’intelligenza artificiale si è ampliata anche ai lavori cognitivi e creativi, considerati sicuri e al di fuori della sua portata”, ha osservato a margine dell’incontro con la delegazione degli eurodeputati di Fratelli d’Italia.

