Ultime News

2 Dic 2025 Abusi sulle pazienti: per Sgroi
chiesto processo anche a Bergamo
2 Dic 2025 Caso Pedrabissi: banca mobilitata
dopo denuncia contro la funzionaria
2 Dic 2025 "Il Genio di Caravaggio", incontro
con Marco Bona Castellotti
2 Dic 2025 Eredità contesa: per badante
e marito condanna definitiva
2 Dic 2025 Accd, borse di studio
a studenti con disabilità
Video Pillole

Lavoro, Calderone “Ministero vigile sull’impatto dell’IA sull’occupazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia, sul modello dell’IA Act, ha approvato una legge sull’intelligenza artificiale e il ministero del Lavoro sta creando un osservatorio sull’impatto dell’IA nel mondo del lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare, oggi la capacità dell’intelligenza artificiale si è ampliata anche ai lavori cognitivi e creativi, considerati sicuri e al di fuori della sua portata”, ha osservato a margine dell’incontro con la delegazione degli eurodeputati di Fratelli d’Italia.
