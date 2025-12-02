Ultime News

2 Dic 2025 Cantieri Pnrr a rischio blocco
per rialzo prezzi materie prime
2 Dic 2025 Impianto anti allagamento via
Bergamo ok con le prime piogge
2 Dic 2025 Via San Bernardo, accumulo di
rifiuti: l'appello dei Limpiadores
2 Dic 2025 Autotorino si rafforza a Cremona
con quattro nuove sedi
2 Dic 2025 In Sant'Agostino il Requiem di
Verdi in onore di Protti e Bruni
Logistica, Angelilli (Lazio): “Primo fattore per sviluppo, 2026 sarà anno di negoziazioni”

(Adnkronos) – “La logistica non è un semplice comparto produttivo, ma è il primo fattore abilitante dello sviluppo e richiede sempre più una programmazione, una visione strategica. Bisogna velocizzare i processi e tagliare la burocrazia inutile: da gennaio nella Regione Lazio partirà la zona logistica semplificata, la Zls, e questo sicuramente sarà un valore aggiunto in generale ma anche per tutto il sistema della logistica. Intendiamo poi varare un nuovo piano strategico della logistica e dei trasporti, che punti soprattutto sull’innovazione, sulle competenze, sulla digitalizzazione. Vogliamo ragionare su un piano di supporto finanziario, in linea anche con la nuova programmazione europea. Il bilancio comunitario della programmazione 28-34 sarà molto significativo: 2mila miliardi di euro, di cui 500miliardi saranno finalizzati proprio alla competitività, alle connessioni, ai trasporti e alla logistica. Cifre che danno la misura di cambiamenti forti. Il prossimo anno sarà un anno di negoziazioni e decisioni e l’Italia dovrà essere protagonista”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, nel corso dell’Assemblea generale della Alis, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile 

