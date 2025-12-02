Ucraina, Putin ‘non approva’ il piano Trump. Mosca: “Alcune proposte inaccettabili”

(Adnkronos) – Cinque ore di incontro e una fumata più nera che bianca. Vladimir Putin ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati da Donald Trump per illustrare il piano americano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A delineare il primo quadro dopo il vertice è Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. “La conversazione di Putin con Witkoff è stata costruttiva, molto utile e sostanziosa”, dice Ushakov. “In cinque ore è stato possibile discutere approfonditamente la risoluzione della questione ucraina”, aggiunge come riferisce la Tass. La fumata bianca, però, appare lontana: “Al momento non esiste una versione di compromesso del piano per l’Ucraina: alcune proposte americane sono accettabili per la Russia, altre no”.

In sostanza, “dai risultati dell’incontro al Cremlino, Russia e Usa non si sono avvicinate sulla questione della risoluzione ucraina”, evidenzia.

Il processo negoziale ruota anche – o soprattutto – attorno alla definizione dei confini. La Russia punta a ottenere il Donbass e, come ha affermato Putin nelle ultime 24 ore, ambisce a creare una zona cuscinetto nel nord dell’Ucraina.

“La questione territoriale è stata discussa durante l’incontro tra Putin e Witkoff. Durante l’incontro al Cremlino sono state discusse anche le prospettive di cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti”, aggiunge Ushakov.

L’incontro, a sentire il consigliere di Putin, non ha affrontato questioni specifiche in profondità: “Le formulazioni specifiche del piano di pace degli Stati Uniti non sono state discusse durante l’incontro”.

“I contatti tra Russia e Stati Uniti continueranno”, dice Ushakov. E’ possibile un incontro tra Putin e Trump? “Dipende dal lavoro a livello di staff e di ministeri degli Esteri”, la risposta interlocutoria.

Witkoff e Kushner incontreranno domani Volodymyr Zelensky in un Paese europeo non meglio specificato. Lo riporta Axios, citando fonti secondo cui Witkoff e Kushner intendono discutere con il presidente ucraino i risultati dei negoziati con Putin.

Le dichiarazioni del presidente russo prima dell’incontro con Witkoff sono state di nuovo contro l’Europa. “Se l’Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso”, ha dichiarato, aggiungendo di aver respinto le proposte europee perché “inaccettabili per la Russia”. Il leader del Cremlino ha anche accusato i leader europei di “ostacolare” le proposte degli Stati Uniti e ha insistito sul fatto che gli europei “non hanno un programma pacifico”.

Putin si è inoltre soffermato su Pokrovsk sottolineando che la città ucraina “ha un significato speciale” e rappresenta “una grande base per raggiungere gli obiettivi” della Russia. Il presidente ha ribadito che la città è “sotto il pieno controllo dell’esercito russo”.

Putin ha anche detto che la Russia aumenterà gli attacchi ai porti ucraini e contro le navi che entreranno in quei porti in risposta agli attacchi alle petroliere nel Mar Nero.