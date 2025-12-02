Ultime News

2 Dic 2025 Cantieri Pnrr a rischio blocco
per rialzo prezzi materie prime
2 Dic 2025 Impianto anti allagamento via
Bergamo ok con le prime piogge
2 Dic 2025 Via San Bernardo, accumulo di
rifiuti: l'appello dei Limpiadores
2 Dic 2025 Autotorino si rafforza a Cremona
con quattro nuove sedi
2 Dic 2025 In Sant'Agostino il Requiem di
Verdi in onore di Protti e Bruni
Vandalizzazione sinagoga a Monteverde, la procura indaga per odio razziale

(Adnkronos) – La procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos in relazione alle scritte apparse sui muri della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Nel fascicolo, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore di Francesco Lo Voi, procedono per il reato di danneggiamento aggravato dall’odio razziale.  

Nella notte tra domenica e lunedì due persone incappucciate hanno vandalizzato l’esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili. Fra le scritte, “Palestina libera”, “Monteverde antisionista e antifascista”. Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso a due anni in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. 

La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili. 

