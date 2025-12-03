Ultime News

3 Dic 2025 Volti e testimonianze: arriva
il nuovo calendario di Medea
3 Dic 2025 Tamponamento tra camion e auto
Due passeggeri in ospedale
3 Dic 2025 Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
3 Dic 2025 "Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino
3 Dic 2025 A2A, primo piano di transizione
climatica: verso decarbonizzazione
Video Pillole

A Londra mostra Santa Rosalia, Bongarrà “Celebra Palermo tra storia e cultura”

LONDRA (ITALPRESS) – La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” fa tappa a Londra. “Londra si apre a Palermo per una mostra splendida che racconta quello che Palermo è stata, quello che Palermo è e quello che Palermo vuole essere – afferma il direttore dell’istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà – . Una città aperta al mondo, felice e orgogliosa delle proprie tradizioni. Tradizioni che partono anche e soprattutto da una festa straordinaria, momento di fede ma anche momento di arte, tradizioni, identità. Ecco, questa è Palermo e siamo felici che anche all’Istituto di Cultura Italiana di Londra abbiamo la possibilità di far vedere la meraviglia di un luogo che è storia, che è cultura e che guarda al futuro”.
col/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...