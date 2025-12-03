A Londra mostra Santa Rosalia, Mulè “Nuovo slancio a una storia mai interrotta”





LONDRA (ITALPRESS) – La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” arriva a Londra. “Con questa tappa – afferma il Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè – si conclude una sorta di “processione” che Santa Rosalia ha compiuto in giro per il mondo in occasione dei 400 anni. Celebrarla nel Regno Unito significa dare nuovo slancio a una storia che, nel tempo, non si è mai fermata e che continua grazie a questa splendida mostra, un elogio a Palermo, alla sua passione e alla sua straordinaria capacità di farsi conoscere, rappresentare ed onorare ovunque”.

