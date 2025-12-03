Ballando, il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti: il retroscena che fa pensare

(Adnkronos) –

Cresce la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle e il pubblico continua a interrogarsi: tra i due c’è solo intesa nel ballo o qualcosa di più? Puntata dopo puntata, la coppia sembra sempre più affiatata alimentando curiosità e supposizioni.

A mettere benzina sul fuoco sono arrivate le dichiarazioni del maestro di ballo ospite a La volta buona, dove Perotti ha ribadito il rapporto speciale con la conduttrice: “Andrea è una persona magnifica, fantastica. Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso. Certo che penso di arrivare alla vetta, per tutto quello che sta facendo Andrea se lo merita. Io però ho già vinto dal primo giorno in cui l’ho incontrata”.

Ma non è finita qui. In una clip di Ballando segreto, Delogu ha svelato un dettaglio che non è sfuggito ai fan della coppia. La conduttrice televisiva ha raccontato, che la madre Titti, avrebbe chiesto al ballerino quale menù preparargli in vista di un invito a pranzo. “Sei viziato, un privilegiato”, ha scherzato Andrea. “Saranno gli occhioni dolci”, ha replicato Nikita.