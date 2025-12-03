Ultime News

3 Dic 2025 Eduscopio 2025, al Ghisleri
il punteggio più alto in provincia
3 Dic 2025 Nel video inneggia a Turetta
Alla ex: "Ti faccio a pezzettini"
3 Dic 2025 Carnevale Cremasco in Regione:
la tradizione si tramanda nel tempo
3 Dic 2025 Sospiro, inaugurati gli alloggi
del Centro Nazionale Autismo
3 Dic 2025 Zls Cremona, Guidesi: avanti con
semplificazione e sostegno
Nazionali

Bimbo di un anno muore in asilo nido, tragedia a Parma

(Adnkronos) – Tragedia a Parma dove un bimbo di circa un anno è morto. Il piccolo si trovava in un asilo nido, è accaduto durante il riposo pomeridiano. Sono in corso indagini sulla vicenda.  

Da quanto si apprende, potrebbe essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, il bambino è stato trasportato in ospedale, dove è stato accertato il decesso.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...