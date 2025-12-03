Ultime News

3 Dic 2025 Volti e testimonianze: arriva
il nuovo calendario di Medea
3 Dic 2025 Tamponamento tra camion e auto
Due passeggeri in ospedale
3 Dic 2025 Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
3 Dic 2025 "Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino
3 Dic 2025 A2A, primo piano di transizione
climatica: verso decarbonizzazione
Video Pillole

Binaghi “Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Nicola ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Questa era la sensazione che percepivamo girando il mondo con lui. È stato un personaggio straordinario e irripetibile”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante la camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico. “I ragazzi e ragazze che abbiamo la fortuna di avere oggi non hanno avuto tempo di conoscere a fondo Nicola e apprezzarne i valori, ma quel che bisogna raccontare è che se oggi abbiamo la fortuna di avere una generazione di ragazzi e ragazze esemplari lo si deve anche al contesto creato ad immagine e somiglianza di Nicola e Lea Pericoli e del quale Nicola è stato il punto di riferimento negli ultimi 25 anni”, ha aggiunto.

mec/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...