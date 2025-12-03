Questa mattina a Roma Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, hanno firmato un accordo quadro che rafforza la collaborazione tra le due società per affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale.

La partnership unisce le competenze di Sogin, la Società pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi e di Sogesid, la Società di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale.

Il nuovo accordo prevede azioni per partecipare insieme a iniziative nazionali e internazionali, che richiedono competenze tecniche avanzate, aumentando la competitività delle candidature e la capacità di intervento su progetti complessi.

È inoltre prevista la possibilità di ricorrere in modo diretto a servizi tecnico-specialistici, garantendo rapidità operativa ed efficienza nell’esecuzione degli interventi.

Con questa intesa Sogin e Sogesid rafforzano il loro impegno condiviso per promuovere la presenza italiana negli interventi di bonifica in campo internazionale.

