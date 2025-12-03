Ultime News

3 Dic 2025 Un pianoforte Anelli
donato al Politecnico di Cremona
3 Dic 2025 Bonifiche ambiente: partnership
strategica tra Sogin e Sogesid
3 Dic 2025 MyMentor Unicatt: 26 nuove
coppie per orientare gli studenti
3 Dic 2025 A21, dopo incendio riapertura
provvisoria del casello Brescia Sud
3 Dic 2025 "I Concerti della Stauffer",
un viaggio da Bach a Piazzolla
Carlo Conti “Felice di aver contribuito alla campagna antinfluenzale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sembra strano ma ho superato i 60 anni e, ho sentito dire, che quelli che hanno superato i 60 anni è bene che si facciano il vaccino antinfluenzale, quindi mi sono sentito leggermente coinvolto”. Lo ha detto Carlo Conti a margine della conferenza di presentazione della campagna di comunicazione nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, realizzata dal Ministero della Salute con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e la Rai, di cui il conduttore televisivo è il volto. “Credo che sia una cosa estremamente importante e se la mia faccia e la mia popolarità possono essere utili a qualche mio coetaneo per capire l’importanza del vaccino contro l’influenza, sono felice di aver contribuito con questo piccolissimo spot”.

