3 Dic 2025 Un pianoforte Anelli
donato al Politecnico di Cremona
3 Dic 2025 Bonifiche ambiente: partnership
strategica tra Sogin e Sogesid
3 Dic 2025 MyMentor Unicatt: 26 nuove
coppie per orientare gli studenti
3 Dic 2025 A21, dopo incendio riapertura
provvisoria del casello Brescia Sud
3 Dic 2025 "I Concerti della Stauffer",
un viaggio da Bach a Piazzolla
Coppa Italia, oggi Napoli-Cagliari – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari – in diretta tv e streaming – al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium. 

 

La vincente della sfida tra Napoli e Cagliari affronterà quella di Fiorentina-Como. 

 

