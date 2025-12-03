Difesa, Rauti “La formazione è la prima leva strategica contro le nuove minacce”

ROMA (ITALPRESS) – “Rispetto alla riorganizzazione del comparto Difesa che il ministro sta disegnando e che avrà un passaggio parlamentare, la formazione diventa la prima leva strategica, anche di deterrenza, rispetto alle nuove minacce e ai nuovi conflitti. Non c’è nulla che si possa costruire per il futuro che non richieda un impegno specifico da parte della formazione, quindi siamo qui per rafforzare un modello di formazione interforze che metta insieme il livello di base fino al livello avanzato e specialistico”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, a margine del 2° Forum Nazionale della Difesa sulla Formazione Interforze, organizzato oggi a Torino. “Questo è un percorso consolidato teso a intercettare, capire, analizzare e rispondere a tutte le nuove minacce, in particolare al contesto in cui viviamo che è molto complesso e sofisticato, definito anche dal ministro Crosetto come un contesto di guerra ibrida – ha aggiunto Rauti -. È chiaro che non si tratta di una guerra convenzionale e che non si tratta più soltanto dei domini tradizionali, ma di domini nuovi, ambienti nuovi, ambiti nuovi. Penso ad esempio all’ambito cognitivo, il cosiddetto cognitive warfare, a tutti quegli aspetti di guerra ibrida che minacciano non la Difesa, ma minacciano il vivere sociale e la coesione sociale, perché attaccano i sistemi. La guerra ibrida non si annuncia, ma si rivela con un attacco. Quindi la formazione serve anche a istruire personale specializzato e qualificato che sia in grado di prevenire questo tipo di minacce, penso in particolare agli attacchi cyber, e che sia anche in grado di rispondere e di farlo in prontezza operativa”.

xn3/sat/mca1