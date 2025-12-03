Ultime News

Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Livorno

(Adnkronos) – Una “lista stupri” con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, come riporta ‘Il Tirreno’. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia che ha avviato le indagini su chi possa essere stato l’autore del gesto. Si tratterebbe di emulazione di quanto apparso nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma. 

