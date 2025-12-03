Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino

(Adnkronos) – Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un’indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona coinvolta. Lo rende noto la stessa Procura in un comunicato.

“Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen), i tre individui – si legge – sono stati formalmente informati delle accuse nei loro confronti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, poiché non sono considerati a rischio di fuga”, evidenzia il testo.