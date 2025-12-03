Ultime News

Nazionali

Inter-Venezia oggi agli ottavi di Coppa Italia – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi del torneo. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell’ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. Calcio d’inizio alle 21. 

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.  

La vincente di Inter-Venezia affronterà la vincente di Roma-Torino ai quarti di finale.  

