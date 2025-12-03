Ismea, l’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa





ROMA (ITALPRESS) – Un settore trainante per l’economia italiana, protagonista in Europa e capace di reagire ai numerosi shock esterni. È il quadro dell’agroalimentare italiano tracciato da Ismea nel suo Rapporto annuale. L’Italia è il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo: 44,4 miliardi di euro, un dato in forte crescita. Inoltre vanta la ladership mondiale per prodotti DOP e IGP, e un’occupazione agricola in crescita.

