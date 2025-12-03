Ultime News

3 Dic 2025 Nel video inneggia a Turetta
Alla ex: "Ti faccio a pezzettini"
3 Dic 2025 Carnevale Cremasco in Regione:
la tradizione si tramanda nel tempo
3 Dic 2025 Sospiro, inaugurati gli alloggi
del Centro Nazionale Autismo
3 Dic 2025 Zls Cremona, Guidesi: avanti con
semplificazione e sostegno
3 Dic 2025 Operazione sicurezza: in corso
tagli di alberi in varie zone
Video Pillole

Ismea, l’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Un settore trainante per l’economia italiana, protagonista in Europa e capace di reagire ai numerosi shock esterni. È il quadro dell’agroalimentare italiano tracciato da Ismea nel suo Rapporto annuale. L’Italia è il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo: 44,4 miliardi di euro, un dato in forte crescita. Inoltre vanta la ladership mondiale per prodotti DOP e IGP, e un’occupazione agricola in crescita.
mec/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...