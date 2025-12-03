Ultime News

3 Dic 2025 Un pianoforte Anelli
donato al Politecnico di Cremona
3 Dic 2025 Bonifiche ambiente: partnership
strategica tra Sogin e Sogesid
3 Dic 2025 MyMentor Unicatt: 26 nuove
coppie per orientare gli studenti
3 Dic 2025 A21, dopo incendio riapertura
provvisoria del casello Brescia Sud
3 Dic 2025 "I Concerti della Stauffer",
un viaggio da Bach a Piazzolla
Nazionali

Professioni, Marmotta (Italo): “Bene certificazione per comunicatori”

(Adnkronos) – “Il ruolo di risorse umane e comunicazione interna sono andate e cresciute sempre di pari passo. La comunicazione interna è stata sempre vista come sorella minore di quella esterna ma oggi è cresciuta e le aziende che hanno una visione ulteriore ci stanno investendo, ma soprattutto c’è una voglia di affidarsi al comunicatore interno, che ha necessità di avere competenze molto chiare. Fondamentale non solo comunicare ma fare in modo che il messaggio crea appartenenza e vicinanza all’azienda. Conoscere il target è fondamentale, ed è fondamentale il riconoscimento delle competenze di chi fa comunicazione e di chi fa comunicazione interna. Quindi ben venga la norma sulla certificazione”. Così Martina Marmotta, hr e internal communication Italo, intervenendo a una tavola rotonda a Roma nel corso dell’evento ‘Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità’ sulle proposte di Manageritalia per la certificazione dei comunicatori.  

E sul ruolo dell’Ia sottolinea che “l’Ia non credo che ruberà lavoro, in futuro lo ruberà a chi non saprà utilizzarla. Va governata, è una macchina, è un valido supporto ma bisogna conoscerla. E quindi formare e mettere in guardia sui rischi, anche per le nuove generazioni”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...