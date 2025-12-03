Sanremo Giovani, Principe, Seltsam e Senza Cri passano il turno. Soap si ritira, semifinale a 11

(Adnkronos) –

Si è chiusa la fase preliminare di Sanremo Giovani, il percorso a tappe che porterà quattro Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Con il quarto e ultimo appuntamento trasmesso martedì 2 dicembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, condotto da Gianluca Gazzoli, si è completato il quadro dei semifinalisti. La Commissione Musicale – composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, con la supervisione del Direttore Artistico Carlo Conti e del Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo – ha selezionato l’ultimo terzetto di artisti. A superare il turno sono stati Principe, Seltsam e Senza Cri.

Questi tre nomi si aggiungono agli otto artisti che avevano già ottenuto il pass per la fase successiva nelle puntate precedenti: Antonia, Angelica Bove, cmqmartina, Caro Wow, La Messa, Nicoló Filippucci, Petit e Welo.

La serata, tuttavia, ha riservato un colpo di scena. Durante la diretta, il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato ufficialmente il ritiro di Soap, artista che si era già qualificata in una delle scorse puntate. La cantante ha deciso di rinunciare a proseguire il suo percorso verso il Festival, e di conseguenza non prenderà parte alla semifinale del 9 dicembre.

In una nota ufficiale, la Rai e la Direzione Artistica del Festival hanno prontamente chiarito le procedure: non verrà effettuato alcun ripescaggio tra gli artisti esclusi. La competizione proseguirà quindi con gli undici artisti rimasti in gara.

Il percorso per i giovani talenti entra ora nella sua fase più calda. Gli undici semifinalisti si sfideranno martedì 9 dicembre, sempre in diretta su Rai 2, per conquistare uno dei sei posti disponibili per la finalissima.

L’atto conclusivo, ‘Sarà Sanremo’, andrà in onda su Rai 1 sabato 14 dicembre. Durante questa serata speciale, dei sei finalisti in gara, solo due otterranno la qualificazione ufficiale per il Festival di Sanremo 2026, guadagnando il titolo di “Nuova Proposta”.

A loro si aggiungeranno altri due giovani talenti provenienti dal concorso parallelo di Area Sanremo, completando così il quartetto di artisti che si esibirà nella categoria dedicata sul palco più prestigioso d’Italia. La corsa è ufficialmente lanciata.