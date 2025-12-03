Torna la rassegna Dicembre di Fiabe alla Piccola Biblioteca, all’interno del Museo di Storia Naturale di Palazzo Affaitati, dedicata alle famiglie e realizzata con la collaborazione di realtà, istituzioni e associazioni cittadine che si occupano di cultura, educazione e solidarietà.

Il primo appuntamento è sabato 6 dicembre. Alle ore 10.30, alla Piccola Biblioteca, si terranno letture di libri INBOOK (libri in simboli per il diritto di tutti alla lettura) curate dall’Associazione Abio Cremona, nell’ambito della Maratona Nati per Leggere, organizzata ogni anno da Asst Cremona, dedicata a bambini di età compresa tra i 3 e 7 anni.

Sabato 13 dicembre, alle ore 15 e alle ore 16, prenderà vita la lettura animata e itinerante del Canto di Natale di Dickens, che corona il progetto di Ial Cremona, con studenti, docenti e collaboratori che hanno creato scenografie, grafica e letture sotto la regia di Massimiliano Pegorini. Il percorso si svolgerà all’interno di Palazzo Affaitati partendo dalla Biblioteca Statale, scendendo al Museo di Storia Naturale e alla Piccola Biblioteca, concludendo il racconto nel cortile dello storico edificio.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 16.30, proseguirà il progetto curato da MattoniGialli (Sonia Secchi) con atelier artistici e letterati che affiancano le mostre temporanee presenti nella galleria del Museo di Storia Naturale. Lo stesso giorno, in occasione della mostra Open Call-Natura in equilibrio dell’Associazione Artisti Cremonesi, sarà proposto Arazzo d’autunno, esperienza di natura dedicata a Matisse.

Altro appuntamento venerdì 19 dicembre quando alle ore 16.30 e alle ore 17.30 un dono di Natale arriverà dal Clown Cotoletta che in Patatrac divertirà grandi e piccoli con effetti speciali. I due spettacoli si terranno al Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e sono inseriti nella programmazione di Armonie di Natale 2025.

Martedì 23 dicembre, alle ore 10, alla Piccola Biblioteca si leggerà, si giocherà e danzerà con Valeria Bonaldi: un momento per ritrovarsi durante le vacanze scolastiche.

Ultimo appuntamento sabato 27 dicembre, alle ore 10, quando alla Piccola Biblioteca tornerà, a grande richiesta, Beatrice Danzi con i racconti sulla neve per i piccolissimi da 0-24 mesi nell’ambito del programma Nati per Leggere.

Tutte le iniziative sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione.

