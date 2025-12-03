Ue, le emissioni del trasporto marittimo al livello più alto di sempre





ROMA (ITALPRESS) – Secondo i nuovi dati pubblicati da Transport & Environment le emissioni del trasporto marittimo nell’Unione Europea hanno raggiunto un nuovo record nel 2024. Il settore ha prodotto più gas serra che mai dall’inizio del monitoraggio ufficiale, a causa della crescente domanda, delle navi più grandi e dei limitati progressi nel passaggio a carburanti più puliti. L’organizzazione osserva che la maggior parte della crescita delle emissioni è dovuta a navi portacontainer, petroliere e cargo, con molti operatori che continuano a fare affidamento sui carburanti convenzionali nonostante la disponibilità di alternative a zero emissioni. Transport & Environment avverte che l’attuale tendenza del settore in termini di emissioni ostacola l’Unione Europea nel raggiungimento dei suoi impegni climatici. Con l’ingresso progressivo del settore marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue, l’aumento del costo del carbonio dovrebbe spingere i vettori ad accelerare gli investimenti in navi ecosostenibili.

