Ultime News

3 Dic 2025 Volti e testimonianze: arriva
il nuovo calendario di Medea
3 Dic 2025 Tamponamento tra camion e auto
Due passeggeri in ospedale
3 Dic 2025 Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
3 Dic 2025 "Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino
3 Dic 2025 A2A, primo piano di transizione
climatica: verso decarbonizzazione
Nazionali

Vigilanza Rai, ok unanime per trasmissione atti Ranucci a Copasir

(Adnkronos) – L’Ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza della Rai ha dato l’ok all’unanimità all’acquisizione da parte del Copasir della parte secretata dell’audizione di Sigfrido Ranucci nelle commissioni Antimafia e Vigilanza Rai (avvenute rispettivamente gli scorsi 4 e 5 novembre). Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica aveva chiesto alla Vigilanza di poter acquisire il resoconto dell’audizione del conduttore di ‘Report’, durante le quali Ranucci ha raccontato, tra le altre cose, di essere stato pedinato da uomini dell’intelligence.  

