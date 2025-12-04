Video Pillole
29 arresti per esponenti del clan Conte di Bitonto nell’operazione Market Drugs
BARI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito ventinove ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, nei confronti di persone ritenute esponenti del clan Conte di Bitonto. Sono stati tutti condannati, in via definitiva per reati in materia di stupefacenti con l’aggravante mafiosa ed uno di loro anche per associazione per delinquere di stampo mafioso.
pc/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)
© Riproduzione riservata