Ultime News

4 Dic 2025 Santa Barbara, messa dei
Vigili del Fuoco a Borgo Loreto
4 Dic 2025 Contributi a bande musicali
Critiche al sistema "a sportello"
4 Dic 2025 Gli avvocati della Camera penale:
Sì a separazione delle carriere
4 Dic 2025 Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese
4 Dic 2025 Famiglie senza pediatra a Sospiro
"Dobbiamo andare fino a Ostiano"
Video Pillole

29 arresti per esponenti del clan Conte di Bitonto nell’operazione Market Drugs

BARI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito ventinove ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, nei confronti di persone ritenute esponenti del clan Conte di Bitonto. Sono stati tutti condannati, in via definitiva per reati in materia di stupefacenti con l’aggravante mafiosa ed uno di loro anche per associazione per delinquere di stampo mafioso.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...