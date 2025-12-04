Cybersicurezza, Frattasi “Tema centrale per la sicurezza nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La cyber oggi prende gran parte della nostra questione della sicurezza perché dipende anche la sicurezza degli impianti, delle infrastrutture attraverso cui vengono erogati servizi ai cittadini e alle comunità. Le strutture preposte all’erogazione di questi servizi possono essere hackerate e può essere compressa anche anche la stessa integrità della società civile che viene a beneficiare di questi servizi”. Così Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia nazionale sulla cybersicurezza, intervenuto a un forum sulla cybersecurity di Utilitalia.

