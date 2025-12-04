Ultime News

Nazionali

Famiglia nel bosco, Tribunale minori si riserva di decidere: per ora bimbi restano in casa famiglia

(Adnkronos) – Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila si è riservato di decidere sull’istanza di ricongiungimento urgente presentata dai legali della famiglia ‘del bosco’ di Palmoli (Chieti). Un’udienza lunga e definita “proficua” dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che all’uscita dal palazzo di giustizia hanno parlato di “un momento di confronto e chiarimento, utile a condividere un percorso”. Al momento, quindi, in attesa del pronunciamento dei giudici, i tre bimbi restano nella casa famiglia dove si trova anche la madre.  

Nel corso dell’incontro, i difensori hanno depositato nuove argomentazioni alla luce di elementi che – sottolineano – non erano noti al momento dell’ordinanza con cui i tre figli minori erano stati allontanati. Tra questi, l’accettazione da parte dei genitori di una nuova abitazione in attesa dei lavori di ristrutturazione del casolare in cui finora sono stati, senza bagno. Un altro passaggio ritenuto rilevante è la relazione degli assistenti sociali, nella quale si evidenziano il buono stato di salute dei bambini, la loro socievolezza e, soprattutto, il forte senso materno e l’empatia della madre Catherine.  

Secondo gli avvocati, il Tribunale avrebbe valutato positivamente anche la “disponibilità mostrata dai genitori in questi giorni”. Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, genitori dei piccoli, hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello, che discuterà il caso il 16 dicembre. 

