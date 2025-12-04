Gran galà a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier, ma a brillare è Kate

(Adnkronos) – Una fastosa serata di gala al Castello di Windsor ha accolto la prima visita di Stato del presidente tedesco nel Regno Unito in 27 anni, con la famiglia reale che ha steso un tappeto rosso per Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Budenbender, ospiti d’onore alla cena offerta da re Carlo e dalla regina Camilla. All’interno della St George’s Hall non si è badato a spese: il tavolo brillava sotto 158 candele e un imponente albero di Natale alto 6 metri scintillante di lucine che hanno fatto da cornice all’evento a cui hanno partecipato molti personaggi famosi, tra cui la top model Claudia Schiffer e il marito regista sir Matthew Vaughn, nonché l’illustratore di Gruffalo Axel Scheffler, il giudice di Strictly Motsi Mabuse e il calciatore tedesco Thomas Hitzlsperger.

Ogni dettaglio è stato preparato meticolosamente: 152 servizi da tavola apparecchiati con 329 coltelli, 320 cucchiai e 760 bicchieri, mentre i centrotavola in argento dorato del Grand Service erano riempiti con fiori raccolti a mano nei giardini di Windsor, di Buckingham Palace e nel Savill Garden. Ma in tutto questo sfarzo, chi davvero ha brillato è stata la principessa del Galles, ammirata da tutti i partecipanti alla serata. Catherine Middleton indossava un ampio abito azzurro pallido di Jenny Packham e i suoi capelli, delicatamente ondulati, erano avvolti dalla tiara Oriental Circlet della regina Vittoria, un gioiello visto in pubblico molto di rado.

La tiara fu ideata dal principe Albert, che era di origine tedesca, per la sua amata moglie e presenta fiori di loto all’interno di undici archi Mughal e 2.600 diamanti Garrard. Originariamente incastonata con opali (in seguito sostituiti dalla regina Alessandra con rubini indiani), divenne uno dei cimeli della Corona alla morte di Vittoria nel 1901. È stato indossata spesso anche dalla Regina Madre e solo una volta dalla regina Elisabetta, nel 2006; si ritiene che da allora non sia più stata vista in pubblico, fino a ieri sera.

Catherine era accompagnata dal principe William, elegantissimo con la cravatta bianca e il frac Windsor, oltre che con la fascia dell’Ordine della Giarrettiera. La regina Camilla indossava un abito di pizzo verde firmato Fiona Clare, con la tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda e la fascia dell’Ordine di Germania. Erano presenti anche il duca e la duchessa di Edimburgo, la principessa reale e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, nonché il duca e la duchessa di Gloucester.

Naturalmente, anche il menù era ricchissimo e prevedeva trota affumicata a caldo con scampi e uova di quaglia, pernice Windsor avvolta in pasta sfoglia, verdure invernali tritate, un tocco di verdure di stagione e una spettacolare Alaska al forno per dessert. Gli ospiti hanno brindato alla serata con Breaky Bottom, vino spumante inglese Cuvee Reynolds Stone 2010, mentre il vino rosso, uno Chateau La Fleur-Petrus Pomerol 1995, è stato scelto perché era l’anno in cui il presidente e sua moglie si sono sposati.

Interessante la disposizione dei posti, con il premier Keir Starmer seduto accanto a Claudia Schiffer. Sembra che la famiglia reale non abbia fatto sedere intenzionalmente l’ex top model tedesca accanto al principe William, che da ragazzo nutriva una vera e propria cotta per la modella. Una volta ricordò di essere diventato rosso come un peperone e di essersi allontanato barcollando per l’imbarazzo, quando sua madre invitò la Schiffer, Christy Turlington e Naomi Campbell a Kensington Palace per uno scherzo. Ammise che all’epoca i poster del trio adornavano le pareti della sua camera da letto.