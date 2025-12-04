Grignani e la cover di Laura Pausini: “In quel momento non è stata un’amica”

(Adnkronos) – “La diffida a Laura Pausini non la racconto, non voglio continuare il discorso”. Lo ha detto Gianluca Grignani presentando a Milano la riedizione del suo album ‘Destinazione paradiso’, per i 30 anni dalla pubblicazione. La querelle con la cantante, per la sua cover di ‘La mia storia tra le dita’ “non è stata difficile da gestire – ha spiegato – ma fastidiosa e il finale della storia non è stato reclamizzato quanto il resto”. Quanto alla cover di Matteo Bocelli Grignani ha osservato: “Matteo mi ha chiamato per farmi sentire quel che voleva fare, non è un caso che il padre lo lasci cantare, ha una personalità enorme e sono fiero e convinto del brano”.

Laura Pausini “non mi ha fatto sentire il brano, ha cambiato testo e significato, passando dalla prima alla terza persona. È un’amica ma in quel momento non lo è stata. Se abbiamo risolto velocemente la questione evidentemente non sono tanto lontano dalla verità”.

Lo scorso settembre Laura Pausini aveva annunciato sui social l’uscita del nuovo singolo ‘La mia storia tra le dita’, senza specificare che si tratta della cover del celebre brano di Gianluca Grignani. Dopo un poco Grignani, che aveva provato a commentare il post di Laura senza riuscirvi, scrive sulle sue storie di Instagram: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del ‘suo nuovo singolo’. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!”. E nella storia successiva attacca: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni…! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi Historia entre tus dedos…). Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La Mia Storia Tra Le Dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.