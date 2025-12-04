Questa settimana I Gioielli Sotto Casa, il programma condotto da Piero Brazzale e dedicato alle eccellenze culturali del territorio, fa tappa a Brescia con una puntata interamente dedicata ai suoi teatri, luoghi simbolo della storia, dell’arte e dell’identità cittadina.

L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre alle 20:30 sull’emittente CR1 – canale 19.

Il viaggio si apre nel cuore del Centro Teatrale Bresciano, per scoprire tre luoghi che rappresentano passato, presente e futuro della scena cittadina: il Teatro Sociale, il Teatro Borsoni e il Teatro Mina Mezzadri.

Il Teatro Sociale è uno dei gioielli architettonici di Brescia e un punto di riferimento fondamentale nella storia teatrale locale.

Inaugurato nella prima metà dell’Ottocento per volontà dell’élite cittadina, nacque come teatro “alternativo” e complementare al Teatro Grande, per dare spazio ai gusti della borghesia che desiderava una sala moderna, elegante e riccamente decorata.

La struttura, caratterizzata da una raffinata sala a più ordini di palchi e da un’acustica particolarmente apprezzata, divenne presto il luogo privilegiato della prosa, dell’operetta e dei grandi spettacoli popolari dell’epoca.

Sorto nell’ambito del progetto Oltre la strada, il Teatro Borsoni testimonia come la cultura possa farsi strumento di rinascita urbana.

Situato in un’ex area industriale del quartiere Porta Milano, l’edificio è un parallelepipedo in calcestruzzo con una scenografica torre scenica di 19 metri e un ingresso scavato da una loggia profonda.

Spazi ampi, un foyer a doppia altezza e una progettazione moderna lo rendono oggi uno dei poli più innovativi della vita culturale bresciana.

La terza tappa è il Teatro Mina Mezzadri, ricavato nella chiesa dell’antico monastero di Santa Chiara Vecchia, documentato dal XIII secolo.

Passato attraverso ampliamenti, soppressioni religiose, usi civili e trasformazioni architettoniche, il complesso ha vissuto epoche diversissime, fino alla rinascita contemporanea come spazio teatrale suggestivo e intimo, gestito dal Centro Teatrale Bresciano.La puntata prosegue nella maestosa cornice del Teatro Grande, simbolo storico della città e teatro di tradizione riconosciuto a livello nazionale.

Sorto sull’area del primo teatro pubblico di Brescia (1664), il Grande è frutto di secoli di trasformazioni: dalla cavallerizza dell’Accademia degli Erranti al raffinato Ridotto settecentesco, fino alla sala a ferro di cavallo inaugurata nel 1810 su progetto di Luigi Canonica.

Tra gli ambienti più affascinanti spicca il Ridotto, opera di Antonio Marchetti (1760–1769), uno dei più preziosi esempi dello sfarzo architettonico settecentesco applicato a un luogo di spettacolo. Decorazioni, logge e affreschi rendono ancora oggi questo ambiente uno dei più suggestivi della città. Il Teatro Grande ospitò uno dei momenti più celebri della storia dell’opera: la rinascita di Madama Butterfly.

Dopo il clamoroso fiasco della prima milanese del 17 febbraio 1904, Puccini revisionò la partitura e presentò la nuova versione proprio a Brescia, il 28 maggio 1904, ottenendo un trionfo storico e l’apprezzamento del re Vittorio Emanuele III.

La nuova puntata di I Gioielli Sotto Casa è un viaggio appassionante nella storia teatrale di Brescia: dai monasteri medievali adattati a scenografie contemporanee, ai teatri ottocenteschi, fino ai moderni spazi di rigenerazione urbana.

Giovedì 4 dicembre – ore 20:30 – CR1 canale 19.

Con Piero Brazzale, Brescia apre il sipario sulla sua storia.

© Riproduzione riservata