Ultime News

4 Dic 2025 Santa Barbara, messa dei
Vigili del Fuoco a Borgo Loreto
4 Dic 2025 Contributi a bande musicali
Critiche al sistema "a sportello"
4 Dic 2025 Gli avvocati della Camera penale:
Sì a separazione delle carriere
4 Dic 2025 Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese
4 Dic 2025 Famiglie senza pediatra a Sospiro
"Dobbiamo andare fino a Ostiano"
Nazionali

Intelligenza artificiale su Whatsapp, Ue invia indagine antitrust

(Adnkronos) – La Commissione europea ha annunciato l’avvio di un’indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione di messaggistica WhatsApp violi le regole di concorrenza europee.  

La preoccupazione dell’esecutivo europeo è relativa a una politica di Meta, annunciata di recente, che potrebbe impedire ai fornitori di servizi Ia di terze parti di offrire i propri servizi attraverso WhatsApp, come si apprende da un comunicato ufficiale. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...