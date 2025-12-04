Ultime News

4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Video Pillole

La fiamma olimpica arriva al Quirinale, Paolini la consegna a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva al Quirinale. La tennista Jasmine Paolini ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lanterna portata in Italia da Atene. Presenti anche Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e ad di Fondazione Milano Cortina, il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati, e i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi.

glb/gtr/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...