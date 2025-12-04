Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): “Ue interviene alla cieca con misure fallimentari”

(Adnkronos) – “Bruxelles interviene alla cieca, senza distinguere tra prodotti realmente dannosi e quelli a riscaldamento, e insiste su misure fiscali che altrove hanno già fallito”. Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commenta così la revisione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco, tema che secondo gli esponenti del settore rischia di penalizzare “una filiera che in Italia conta oltre 44 mila addetti e migliaia di aziende agricole, riconosciuta per qualità e sostenibilità”.

Al convegno ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’, oggi a Roma, Scordamaglia ha ricordato come “nei Paesi dove la tassazione è molto alta si favoriscono comportamenti criminali: in Francia il contrabbando cresce ogni anno”. In Italia, invece, “un sistema di tracciabilità unico ha permesso di essere pionieri nella lotta alla criminalità e di costruire un modello di filiera poi adottato anche in altri comparti”.

Garantire “certezza di collocamento del prodotto, prezzi trasparenti e premi a chi produce qualità e sostenibilità – ha sottolineato – ha reso possibile lavorare in trasparenza e sostenere il ricambio generazionale”. “Non ci faremo fermare da Bruxelles né da chi vuole smantellare la produzione agricola e agroalimentare europea. Alla fine avremo la meglio – ha concluso – perché contro i contadini e contro chi produce il vero cibo non si governa”.