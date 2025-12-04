Zangrillo “Costruiamo percorso semplificazione insieme a cittadini e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul tema della semplificazione possiamo aiutare imprese e cittadini ascoltandoli: dobbiamo essere capaci di costruire un percorso di semplificazione che non è fondato su quelli che immaginiamo essere i bisogni del sistema impresa o dei cittadini ma dobbiamo chiedere loro quali sono i temi sui quali si aspettano un rapporto più diretto, più fluido, più semplice con noi ed è quello che abbiamo provato a fare e che stiamo facendo. La CNA è stata una degli interlocutori più efficaci da questo punto di vista perché abbiamo avviato un percorso che si chiama ‘Facciamo semplice l’Italia’ che ci ha tirato fuori dagli uffici, abbiamo visitato 19 regioni incontrando il sistema impresa, le associazioni di categoria, le istituzioni del territorio e molte delle 400 semplificazioni che abbiamo realizzato riguardano proprio il comparto dell’artigianato”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell’assemblea annuale della CNA all’auditorium Conciliazione a Roma.

