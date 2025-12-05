Ultime News

5 Dic 2025 Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato
5 Dic 2025 Tangenziale Soresina, Piloni:
"Un passo importante"
5 Dic 2025 Polizia Locale, nuova centrale
operativa a elevata tecnologia
5 Dic 2025 Giocattoli per i bambini ucraini:
torna l'iniziativa di Confcommercio
5 Dic 2025 Corte de’ Frati, via libera
alla nuova circonvallazione sud
A Como il nuovo store Decathlon: sport, innovazione e territorio insieme

COMO (ITALPRESS) – Sport, innovazione e territorio insieme. E’ stato inaugurato il nuovo punto vendita Decathlon a Como, il primo in Italia a introdurre un innovativo format “shop-in-shop”, un progetto che ridisegna il modo di vivere l’esperienza sportiva in negozio. Con 4.000 metri quadrati di superficie di vendita, lo store sorge a soli 5 km dal centro della città; uno spazio pensato per offrire un’esperienza personalizzata e multiservizio.

