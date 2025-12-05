Nello showroom Skoda Bossoni Automobili a Cremona grande attenzione per l’incontro Buongiorno Impresa – L’AI non è solo ChatGPT: disambiguazione, strumenti, visione, pensato per aiutare le aziende del territorio a comprendere in modo concreto come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato strategico.

L’iniziativa ha voluto superare mode e semplificazioni, offrendo una panoramica sui principali strumenti disponibili oggi e su come integrarli nei processi aziendali.

Sul palco sono intervenuti anche l’imprenditore informatico Davide Garufi, la giornalista e copywriter Serena Cominetti e il programmatore Andrea Tadioli. A moderare Debora Ghisolfi, presidente del Gruppo Innovazione di Confcommercio Cremona.

Durante il confronto sono stati approfonditi tre temi centrali: una definizione dell’Intelligenza Artificiale per il business, una selezione di strumenti subito utilizzabili in azienda e le strategie per integrare le nuove tecnologie nella pianificazione futura.

